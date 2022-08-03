Пожар охватил Путоранский заповедник в Красноярском крае

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

3 августа 2022, 13:33

Фото: www.stockvault.net

На севере Красноярского края начался лесной пожар на побережье озера Лама. В Лесопожарном центре дают прогноз: потушить смогут в ближайшие два дня. А пока тушение осложняется сильным ветром, сообщает «ngs24.ru».

В лесу загорелась подстилка из сфагнового мха, толщина которого достигает 30 сантиметров. Сильный ветер разносит огонь и густой дым.

Напоминаем, заповедник расположен в пределах плато Путорана, в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Один из самых крупных в России. Занимаемая площадь заповедника, составляет 1 887 251 гектар.

Заповедник был образован Постановлением Совета Министров РСФСР в декабре 1988 года и славится своими уникальными ландшафтами, гигантскими тектоническими озёрами и множеством водопадов.

Тушение затрудняется трудным расположением места, куда добраться можно только по воде. Сотрудники Лесопожарного центра уже приступили к тушению очага возгорания.