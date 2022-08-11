Газета Hurriyet сообщает, что Россия предложила Турции увеличить количество турецких авиарейсов до ста в сутки

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11 августа 2022, 08:33 Источник: РИА "Новости"

самолет, https://unsplash.com/photos/dOOGrK3zcUc

Издание Hurriyet утром в четверг, 11 августа, сообщило, что Россия предложила Турции до конца августа нарастить количество выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между двумя странами.

Согласно последним данным, Россия предложила увеличить число рейсов в сутки с 85 до 100.

Газета отмечает, что за минувшие пять месяцев аэропорт Стамбула превратился в "пересадочный пункт номер один" в Европе. Подчеркивается также, что московский аэропорт Внуково в настоящий момент настолько загружен, что иногда турецкие самолеты поднимаются в воздух каждые несколько минут.