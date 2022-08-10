Минобороны РФ показало на видео уничтожение в Николаевской области зенитного комплекса Gepard, поставленного Украине Германией

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10 августа 2022, 13:12

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео уничтожение в Николаевской области зенитного комплекса Gepard, который украинской стороне поставила ФРГ. Ролик, предоставленный отечественным ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России публикует кадры работы российской артиллерии и уничтожения поставленного Украине из Германии зенитного комплекса Gepard», — прокомментировал выложенное видео TG-канал.

Согласно имеющейся информации, машина Gepard была ликвидирована в районе населенного пункта Новопавловка.

Ранее сегодня сообщалось, что после ударов ВКС РФ на территории Донбасса потеряла боеспособность 56-я бригада украинской армии.