После ударов ВКС РФ в Донбассе потеряла боеспособность 56-я бригада ВСУ, в ее подразделениях уничтожено до 70% личного состава

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10 августа 2022, 12:32

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

После ударов российских ВКС на территории Донбасса потеряла боеспособность 56-я бригада Вооруженных сил Украины, в подразделениях данного формирования ликвидировано до 70% личного состава. Соответствующее заявление сделало министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70-ти процентов личного состава», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в среду сообщалось, что авиация РФ ликвидировала до 100 военных ударами по пунктам дислокации подразделений 93-й бригады ВСУ в Харьковской области.