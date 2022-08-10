ВКС России уничтожили до 100 военных Украины ударами по пунктам дислокации подразделений 93-й бригады ВСУ в Харьковской области

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10 августа 2022, 12:21

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС уничтожили до 100 военных ударами по пунктам дислокации подразделений 93-й бригады Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

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