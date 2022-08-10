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Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» совместно с войсками ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре

, 12:09

Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» совместно с войсками ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с войсками Луганской народной республики взяли под контроль завод Knauf, который расположен на территории города Соледара в Донбассе. Об этом проинформировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод “Кнауф” в Соледаре», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, предприятие зачищено от «бандеровских элементов».

Как сообщалось ранее в среду, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что первый трибунал по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе.

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