Подоляк: заявления о планирующемся контрнаступлении войск Украины на Херсон были частью информационно-психологической операции

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9 августа 2022, 14:55

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Заявления о планирующемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины на город Херсон являлись частью информационно-психологической операции. На это, как передает РИА Новости, указал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента.

«Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

По словам Подоляка, перед киевской стороной стоит задача деморализовать армию РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны отметило, что батальон 14-й бригады ВСУ потерял свыше 340 человек убитыми и ранеными, оставшиеся военные самовольно покинули свои позиции.