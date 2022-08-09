МО России: батальон 14-й бригады ВСУ потерял свыше 340 человек убитыми и ранеными, оставшиеся военные самовольно покинули позиции

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9 августа 2022, 14:04

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Батальон 14-й бригады Вооруженных сил Украины потерял свыше 340 человек убитыми и ранеными, оставшиеся военные самовольно покинули свои позиции. Об этом заявило министерство обороны Российской Федерации.

В сводке, размещенной в Telegram-канале ведомства, указывается, что в результате активных наступательных действий подразделений РФ утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ.

«Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», — отмечается в сводке.

Как сообщалось ранее во вторник, российское Минобороны проинформировало, что в период с 8 июля по 5 августа на Украине были ликвидированы 99 польских наемников.