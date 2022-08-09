Минобороны РФ: с 8 июля по 5 августа на Украине уничтожены 99 наемников из Польши, 36 — из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США

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9 августа 2022, 13:52

Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В период с 8 июля по 5 августа на Украине были ликвидированы 99 наемников из Польши, 36 — из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из Соединенных Штатов. Соответствующие сведения опубликовало министерство обороны Российской Федерации.

«По темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало — 146 боевиков», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве также отметили, что за четыре недели удалось ликвидировать 36 наемников из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США.

Как сообщалось ранее сегодня, армия России уничтожила в Винницкой области, применив высокоточные ракеты, действующий заглубленный командный пункт украинских воздушных сил.