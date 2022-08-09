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Армия РФ уничтожила высокоточными ракетами в Винницкой области действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины

, 13:34

Армия РФ уничтожила высокоточными ракетами в Винницкой области действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины
Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью высокоточных снарядов на территории Винницкой области действующий заглубленный командный пункт украинских воздушных сил. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если на Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, предприятие сразу попадет под демилитаризацию.

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