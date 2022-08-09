Песков: если на Украине появится завод по производству турецких дронов Bayraktar, он сразу попадет под демилитаризацию

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9 августа 2022, 12:51

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Если на украинской территории появится завод по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, предприятие сразу попадет под демилитаризацию. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если завод "Байрактар" будет создан на Украине, то сразу попадет под демилитаризацию», — процитирован спикер Кремля в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Некоторое время назад киевский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что компания Bayraktar возведет в бывшей советской республике завод, где будут изготавливать дроны.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского запретить всем российским гражданам въезд в Европу.