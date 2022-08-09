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Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что власти страны планируют получить от Запада финансовую помощь в размере $500 млн

, 14:41

Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что власти страны планируют получить от Запада финансовую помощь в размере $500 млн
Александр Ткаченко, Ulf Mauder/ globallookpress.com

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны планируют запросить у западных партнеров 500 млн долларов для финансирования сферы культуры и средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый телемарафон.

«Перед нами стоят вызовы, задания, собрать средства у наших союзников, доноров», - поделился он.

Ткаченко также добавил, что сейчас у Украины нет средств на капитальные затраты и вряд ли они появятся в будущем.

По словам министра культуры, из-за потери финансирования Украина рискует потерять сферы СМИ и культуры.

Ранее сообщалось, что 170 школьников из ДНР получили путевки в детский лагерь в Туапсе.

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