Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что власти страны планируют получить от Запада финансовую помощь в размере $500 млн

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны планируют запросить у западных партнеров 500 млн долларов для финансирования сферы культуры и средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый телемарафон.
«Перед нами стоят вызовы, задания, собрать средства у наших союзников, доноров», - поделился он.
Ткаченко также добавил, что сейчас у Украины нет средств на капитальные затраты и вряд ли они появятся в будущем.
По словам министра культуры, из-за потери финансирования Украина рискует потерять сферы СМИ и культуры.
Ранее сообщалось, что 170 школьников из ДНР получили путевки в детский лагерь в Туапсе.
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