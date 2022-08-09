170 подростков вывезли из ДНР в летний лагерь в Туапсе

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9 августа 2022, 14:21 Источник: ФАН

Server Amzayev/ globallookpress.com

170 подростков были отправлены из всех районов Донецкой народной республики в детский оздоровительный лагерь «Морская звезда» в Туапсе. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей.



Всего на отдых поехали ребята из Волновахи, Макеевки, Мариуполя, Харцызска, и других городов и поселков Донецкой народной республики.



«Это подростки 16-17 лет. Это самый интересный возраст, когда дети находятся в поиске, когда они пытаются самоопределиться», — поделилась уполномоченный при президенте по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.



Отмечается, что там донецкие школьники будут отдыхать совместно с российскими сверстниками.



Во время смены ребята займутся инжинирингом, робототехникой, а также съездят на экскурсии и поучаствуют в различных конкурсах.