В Минюсте ДНР рассказали, что украинским военнопленным приносят еду три раза в день и оказывают необходимую медицинскую помощь

Украинские военные, которые содержатся в плену на территории Донецкой Народной Республики, получают еду трижды в день и наблюдаются у медиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минюста ДНР.
«У нас соблюдается режим питания, все продукты свежие. Также оказываем необходимую медицинскую помощь, после госпитализации все пленные возвращаются назад в учреждение», — заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Болотина.
В пресс-службе также добавили, что по каждому бойцу пройдет оценка степени тяжести его действий в ходе военного конфликта. Все преступления будут зафиксированы специалистами. Так, разрушения жилых домов, убийства взрослых и детей станут поводами для заведения уголовных дел.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Морозов не исключил вхождения Киева по собственному желанию в состав России
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