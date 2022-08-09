Член ВГА Запорожской области Рогов уверен в высокой явке на референдум по вхождению региона в состав РФ

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9 августа 2022, 07:53

Крым 2014, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Запорожской области Владимир Рогов считает, что явка на референдум по вхождению региона в состав России будет высокой. Об этом сообщает ТАСС.



«Я уверен, что явка у нас будет достаточно высокой…» - рассказал ТАСС Рогов. Отмечается, что это связано с «рисками» и «угрозами», которые идут от украинской стороны. Местное население понимает, что его судьба в составе РФ изменится.



Наиболее важной задачей для правительства на данный момент является проведение безопасного референдума для жителей региона.



Член ВГА также добавил, что мероприятие будет проводиться на основе крымского опыта в 2014 году.



Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить продажу видеоигр с симулированием действий военных из недружественных стран.