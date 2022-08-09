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Депутат Госдумы Федоров предложил ограничить продажу видеоигр про военных из недружественных стран

, 07:18 Источник: RT

Депутат Госдумы Федоров предложил ограничить продажу видеоигр про военных из недружественных стран
Eduardo Parra/ globallookpress.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу видеоигр, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Федоров отметил, что в России большое внимание уделяется вопросу патриотического воспитания молодежи. Его в стране реализуют на протяжении уже многих лет.

Игры, где главными героями являются военнослужащие из недружественных стран, препятствуют продвижению основных идей российского правительства. Так, в реальной жизни США и другие государства поставляют оружие на Украину, которое используется против России. В то ж время российские подростки играют в игры, где симулируют действия военнослужащих из этих недружественных государств.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных», — говорится в тексте сообщения.

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