Глава Минюста Турции Боздаг заявил, что Анкара не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово

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7 августа 2022, 22:09 Источник: ТАСС

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО, Pavlo Gonchar/globallook.com

Анкара не поддержит вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства, касающиеся, в частности противодействия запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил в воскресенье министр юстиции Бекир Боздаг в эфире телеканала Akit TV.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», - сказал министр. Боздаг напомнил, что Анкара до сих пор не получила от этих скандинавских стран ответа на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, 28 июня на полях мадридского саммита НАТО главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали меморандум, снимающий преграды на пути их вступления в альянс. Однако вопрос принятия в НАТО новых членов должен еще одобрить парламент Турции.