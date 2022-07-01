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Эрдоган: Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без одобрения парламента Турции

, 12:24

Эрдоган: Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без одобрения парламента Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Швеция и Финляндия не получат членство в Североатлантическом альянсе без одобрения парламента Турции. На это указал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

По словам политического деятеля, процитированного РИА Новости, присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО еще не состоялось, это долгий процесс. Без одобрения со стороны парламента Турции страны в блок не вступят, отметил Эрдоган.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что переломным моментом в ходе переговоров с Анкарой по вопросу присоединения Хельсинки к НАТО, вероятно, стал кофе-брейк.

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