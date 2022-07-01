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Глава МИД Хаависто: переломным моментом в ходе переговоров с Турцией по вступлению Финляндии в НАТО, вероятно, стал кофе-брейк

, 09:46

Глава МИД Хаависто: переломным моментом в ходе переговоров с Турцией по вступлению Финляндии в НАТО, вероятно, стал кофе-брейк
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / globallookpress.com

Переломным моментом в ходе переговоров с Турцией по вступлению Хельсинки в Североатлантический альянс, вероятно, стал кофе-брейк. На это, как информирует ТАСС, указал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам Хаависто, «во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение».

Ранее в пятницу сообщалось, что посол Москвы в Испании Юрий Корчагин высказал мнение, согласно которому новая стратегическая концепция НАТО демонстрирует готовность членов блока выполнять приказы Вашингтона.

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