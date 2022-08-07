МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань старым трюком США: создать кризис, чтобы нарастить военное присутствие в регионе

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7 августа 2022, 18:08 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: MFA Russia/globallook.com

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был спланирован для того, чтобы создать напряженность в регионе и оправдать наращивание своего военного присутствия там. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Его заявление распространено в воскресенье.

В документе говорится, что для США обычной тактикой является намеренное создание проблемы, а затем использование ее для реализации стратегических замыслов. «Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе», - заявил глава внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, такие действия требуют от Китая «оказания решительного противодействия».

Визит Пелоси на Тайвань проходил 2-3 августа.