МИД Китая заявил протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань, назвав его крупной политической провокацией

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2 августа 2022, 19:26 Источник: "Интерфакс"

Пелоси в аэропорту Тайбэя. Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/globallook.com

МИД Китая заявил решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В заявлении он назван крупной политической провокацией, серьезно повлиявшей на политическую основу китайско-американских отношений.

В документе подчеркивается, что Пелоси, будучи третьим лицом государства, грубо нарушила принцип «одного Китая», ущемив его интересы, суверенитет и территориальную целостность.

«В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении.

Визит Пелоси на Тайвань начался вечером 2 августа.