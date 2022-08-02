МИД Китая заявил протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань, назвав его крупной политической провокацией

МИД Китая заявил решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В заявлении он назван крупной политической провокацией, серьезно повлиявшей на политическую основу китайско-американских отношений.
В документе подчеркивается, что Пелоси, будучи третьим лицом государства, грубо нарушила принцип «одного Китая», ущемив его интересы, суверенитет и территориальную целостность.
«В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении.
Визит Пелоси на Тайвань начался вечером 2 августа.