Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя

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2 августа 2022, 17:52 Источник: "Интерфакс"

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: Rod Lamkey/globallook.com

Самолет Boeing C-40C со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайбэя. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Как отмечает Интерфакс, самолет, вылетевший из столицы Малайзии Куала-Лумпура, направлялся к месту назначения не прямым маршрутом, а прошел над Индонезией и залетал в Тайвань со стороны Тихого океана, обойдя таким образом территорию, на которой выполняют задачи китайские авианосцы «Шаньдун» и «Ляонин».

Как сообщалось, визит Пелоси на Тайвань привел к обострению отношений США и Китая.