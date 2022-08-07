Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Reuters сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20.00 воскресенья

, 17:37 Источник: ТАСС

Reuters сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20.00 воскресенья
Газа, 7 августа. Фото: Mohammed Talatene/globallook.com

Перемирие в секторе Газа будет объявлено в 20 часов местного времени (совпадает с московским) 7 августа. Об этом сообщил Reuters, сославшись на информацию, полученную от палестинского чиновника.

Ранее агентство сообщало, что на предложение о перемирии Египта, выступающего посредником в конфликте, согласился Израиль.

Позднее телеканал Al Jazeera рассказал, что предложение о прекращении огня поддержала и Палестина. По информации источников телеканала, стороны также достигли соглашения об облегчении экономической блокады сектора Газа.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram