Reuters сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20.00 воскресенья

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7 августа 2022, 17:37 Источник: ТАСС

Газа, 7 августа. Фото: Mohammed Talatene/globallook.com

Перемирие в секторе Газа будет объявлено в 20 часов местного времени (совпадает с московским) 7 августа. Об этом сообщил Reuters, сославшись на информацию, полученную от палестинского чиновника.

Ранее агентство сообщало, что на предложение о перемирии Египта, выступающего посредником в конфликте, согласился Израиль.

Позднее телеканал Al Jazeera рассказал, что предложение о прекращении огня поддержала и Палестина. По информации источников телеканала, стороны также достигли соглашения об облегчении экономической блокады сектора Газа.