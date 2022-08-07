Reuters сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20.00 воскресенья

Перемирие в секторе Газа будет объявлено в 20 часов местного времени (совпадает с московским) 7 августа. Об этом сообщил Reuters, сославшись на информацию, полученную от палестинского чиновника.
Ранее агентство сообщало, что на предложение о перемирии Египта, выступающего посредником в конфликте, согласился Израиль.
Позднее телеканал Al Jazeera рассказал, что предложение о прекращении огня поддержала и Палестина. По информации источников телеканала, стороны также достигли соглашения об облегчении экономической блокады сектора Газа.