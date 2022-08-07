Reuters: Израиль при посредничестве Елипта согласился на перемирие в Газе, ответ - за Палестиной

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7 августа 2022, 15:52 Источник: РИА Новости

Власти Израиля согласились на перемирие в Газе, предложенное Египтом, который выступает посредником в урегулировании конфликта с Палестиной. Об этом сообщил в воскресенье Reuters со ссылкой на источник в Каире.

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», - сказано в сообщении Reuters.

Ранее сообщалось, что в субботу министр обороны Израиля Бенни Ганц отдал приказ продолжить операцию против группировки «Исламский джихад». По данным на вчерашний день, в результате ударов Израиля по палестинскому анклаву погибли 11 человек, ранены 80.