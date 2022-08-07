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Глава ВГА Балицкий: МАГАТЭ осознает риск ядерной катастрофы из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, но не принимает реальных мер

, 16:00

Глава ВГА Балицкий: МАГАТЭ осознает риск ядерной катастрофы из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, но не принимает реальных мер
Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии осознает риск наступления ядерной катастрофы из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, но не принимает реальных мер. На это указал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Руководство МАГАТЭ осознает реальный риск ядерной катастрофы, который создают киевские нацисты для всего мира, однако не принимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства», — говорится в публикации, размещенной Балицким.

Как сообщалось ранее в воскресенье, РИА Новости распространило информацию о том, что подконтрольные Киеву силы ночью обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В зоне поражения, согласно имеющимся данным, оказалась территория хранилища ядерного топлива.

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