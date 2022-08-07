РИА Новости: войска Украины ночью обстреляли Запорожскую АЭС, в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива

Войска Украины ночью обстреляли расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию, в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
«Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС, в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива, сообщили РИА Новости власти Энергодара», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.
В процитированном посте отмечается, что фрагменты ракеты, выпущенной по станции, упали не более чем в 400 метрах от энергоблока.
Как сообщалось ранее в воскресенье, сербский политик Воислав Шешель заявил, что украинскому государству осталось существовать недолго, и выступил за признание независимости республик Донбасса со стороны Белграда.