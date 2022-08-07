Российские силы высокоточными ракетами уничтожили до 70 военных армии Украины в Донбассе и поразили 2 батареи гаубиц «Гиацинт»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2022, 13:33

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская армия с помощью высокоточных снарядов ликвидировала до 70 военных Вооруженных сил Украины на территории Донбасса и поразила 2 батареи гаубиц «Гиацинт». На это, как информирует ТАСС, указало министерство обороны РФ.

«Российские войска высокоточными ракетами уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ в ДНР и поразили 2 батареи гаубиц "Гиацинт" противника», — приведены сведения от Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что силы РФ ликвидировали до 130 украинских военных в результате удара по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в городе Артемовске.