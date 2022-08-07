Армия России уничтожила до 130 военных Украины ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске

Российская армия ликвидировала до 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате удара по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в расположенном на территории Донбасса городе Артемовске. Об этом, как передает ТАСС, проинформировало министерство обороны РФ.
«ВС РФ уничтожили до 130 военных ВСУ ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске в ДНР», — процитировано заявление Минобороны в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВКС России ликвидировали свыше 100 украинских националистов в Харькове.