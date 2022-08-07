Армия России уничтожила до 130 военных Украины ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске

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7 августа 2022, 13:23

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала до 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате удара по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в расположенном на территории Донбасса городе Артемовске. Об этом, как передает ТАСС, проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили до 130 военных ВСУ ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске в ДНР», — процитировано заявление Минобороны в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ВКС России ликвидировали свыше 100 украинских националистов в Харькове.