Минобороны России: ВКС РФ уничтожили свыше 100 украинских националистов в Харькове

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7 августа 2022, 13:13

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали свыше 100 украинских националистов в городе Харькове. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявило министерство обороны РФ.

«ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове, сообщили в Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что подконтрольные Киеву войска прошлой ночью обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре. Согласно имеющимся сведениям, в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива.