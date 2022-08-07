Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Минобороны России: ВКС РФ уничтожили свыше 100 украинских националистов в Харькове

, 13:13

Минобороны России: ВКС РФ уничтожили свыше 100 украинских националистов в Харькове
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали свыше 100 украинских националистов в городе Харькове. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявило министерство обороны РФ.

«ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове, сообщили в Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что подконтрольные Киеву войска прошлой ночью обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре. Согласно имеющимся сведениям, в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram