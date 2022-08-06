Полянский раскритиковал генсека ООН Гутерреша, который, выступая в Хиросиме, умолчал, что атомную бомбу на город сбросили США

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6 августа 2022, 22:36 Источник: ТАСС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который в субботу принял участие в траурных мероприятиях в Хиросиме, должен был назвать виновника атомной бомбардировки города в 1945 году, однако не сделал этого. Об этом написал в своем твиттере первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Дорогой генеральный секретарь,<...> мир не должен забыть, что именно США совершили это преступление и являются единственной страной, применившей атомную бомбу против гражданского населения без всякой на то военной необходимости. Было бы правильно, если бы в своих заявлениях вы также это упомянули», - написал Полянский.

Ранее сообщалось, что в своей речи в Хиросиме Гутерреш выразил обеспокоенность новой гонкой вооружений, которая идет в мире, и призвал отказаться от ядерного оружия.