Власти украинского Николаева объявили на выходные комендантский час, чтобы выявить «коллаборантов и предателей»

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6 августа 2022, 21:44 Источник: ТАСС

Николаев. Фото: Cover Images/globallook.com

Власти украинского города Николаева объявили в эти выходные двухдневный комендантский час с целью выявить нелояльных Киеву граждан. Для этого устроен поквартирный обход с проверкой документов и гаджетов, сообщила глава областного совета Анна Замазеева.

«Ходят прямо по квартирам. Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны - проверяют всё», - сообщила чиновница информационному агентству УНИАН (Украина).

Предполагается, что проверкой будут охвачены все жители Николаева.

Губернатор области Виталий Ким объявил комендантский час на все выходные до пяти утра понедельника. По его словам, эта мера необходима «для нейтрализации коллаборантов и предателей». Жителям разрешено гулять с детьми и выгуливать собак, но при этом они обязаны иметь с собой документы, удостоверяющие личность.