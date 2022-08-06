Times: Россия сосредоточила крупную ударную группировку на юге Украины, чтобы захватить Николаев, а затем - Одессу

Аргументы Недели → Армия 13+

6 августа 2022, 17:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Западная пресса вновь проявляет повышенную осведомлённость, благодаря вбросам информации, полученным от западных спецслужб. По данным газеты Times, российское командование сосредоточило свыше 25 тыс. штыков в южном секторе специальной военной операции (СВО).

Из 25-тысячного корпуса – около 10 тыс. сосредоточены на правом берегу Днепра и по данным западных разведок эти силы нацелены на Кривой Рог или предназначены для купирования любой попытки ВСУ ударить во фланг российской группировки, которая в скором будущем начнёт наступление на Николаев. Всё, что происходит сейчас до боли напоминает события, предшествовавшие 24 февраля. Запад активно вещаю, что не сегодня -завтра российская армия начнёт наступление на Украину, а на Киев оказывалось давление, чтоб тот непременно и в срочном порядке начал карательную операцию по уничтожению республик Донбасса. США использовали всё, что могли, чтобы спровоцировать СВО. Теперь Вашингтон сосредоточился на том, чтобы российская армия непременно начала наступление на Одессу? Что это? Янки, похоже, пытаясь дискредитировать Россия в глазах мировой общественности, по сути, подталкивают её и Киев к тому исходу, когда всё северное черноморское побережье опять вернётся под крыло двуглавого российского орла.

Кстати, Times подчёркивает, что российское командование просто вынуждено начать наступление на Николаев и Одессу, ради безопасности Херсона. Только в случае их захвата американские РСЗО HIMARS не будут угрожать ныне контролируемым Россией территориям. К этому стоит добавить, что освобождение Николаевской и Одесской областей от укро-нацистов позволит обезопасить Крым и корабли Черноморского флота от огня противокорабельных ракетных комплектов ВМСУ HARPOON и «Нептун» с дальностью поражения до 300/280 км. Кроме того, выход российских войск позволит свободно вздохнуть жителям Приднестровья и остудит пыл молдавских, и румынских ястребов, стремящихся его ликвидировать. Далее, Гагаузия получит возможность получить свободу и присоединиться к России.

Получается, что наступление с целью освобождения Одесской области позволит Москве решить сразу несколько стратегических задач.