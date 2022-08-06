Минобороны России: на фоне массовых потерь на Николаевском направлении военные трех бригад ВСУ оставляют позиции и дезертируют

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2022, 13:31

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

На фоне массовых потерь, которые киевская сторона несет на Николаевском направлении, военные трех бригад Вооруженных сил Украины оставляют свои позиции и дезертируют. На это указало российское министерство обороны.

«На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России поразила у Белогорки на территории Херсонской области пункт дислокации 46-й бригады ВСУ и ликвидировала более 400 военных.