Российская армия поразила у Белогорки в Херсонской области пункт дислокации 46-й бригады ВСУ и ликвидировала более 400 военных

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2022, 13:19

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия поразила у Белогорки в Херсонской области пункт дислокации 46-й бригады Вооруженных сил Украины и ликвидировала более 400 военнослужащих. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в субботу сообщалось, что авиация России в результате высокоточного удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области ликвидировала более 80 наемников.