В Израиле власти Тель-Авива открыли все бомбоубежища из-за не обострения в секторе Газа

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6 августа 2022, 11:46 Источник: Говорит Москва

Тель-Авив, фото: Dmitrii Gusarin/globallookpress.com

В Израиле власти Тель-Авива в пятницу открыли все бомбоубежища города из-за не обострения в секторе Газа. Жителей Тель-Авива призвали обращаться по телефону горячей линии со всеми возникающими у них вопросами.

Эта информация опубликована на официальных страницах муниципалитета Тель-Авив — Яффо в социальных сетях.

Израильская армия 5 августа начала наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа в рамках спецоперации «Рассвет». Сирены воздушной тревоги прозвучали вчера в центральных и южных районах Израиля, предупреждая людей о ракетных обстрелах из сектора Газа.



Министр обороны Израиля Бени Ганц в тот же день подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч военнослужащих для «оперативных целей».