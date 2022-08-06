Председатель Госдумы Володин предложил утвердить 6 и 9 августа днями покаяния США

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6 августа 2022, 11:27 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: duma.gov.ru

Соединенные Штаты Америки 77 лет назад, 6 августа 1945 года, сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Погибли сотни тысяч мирных людей.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан.

Володин подчеркнул, что Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, которые не представляли никакой угрозы, только для того, чтобы показать свою мощь и запугать весь мир.

"После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина", - отметил спикер Госдумы.

Володин заявил, что "США на протяжении всей своей истории основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран".

Два дня в августе должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством.