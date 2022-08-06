Спикер Госдумы России Володин: США на протяжении всей своей истории «разоряли, убивали, жили за счет других стран»

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6 августа 2022, 09:03

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории «разоряли, убивали, жили за счет других стран». На это указал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил в своем Telegram-канале, что на данный момент США являются единственным государством на Земле, которое применило ядерное оружие.

«На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран», — говорится в публикации, размещенной Володиным.

По его словам, «после Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина».

Ранее в субботу сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене ситуация на Украине будет лишь ухудшаться.