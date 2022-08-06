Глава МИД КНР поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»

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6 августа 2022, 11:24 Источник: RT

главы МИД РФ и КНР, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Китая Ван и заявил, что Пекин ценит поддержку Москвой принципа «одного Китая». Об этом сообщает RT.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр внешнеполитического ведомства КНР заявил, что Пекин ценит «твёрдую поддержку принципа «одного Китая» Москвой.

Министр отметил, что данное заявление России демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что заместитель главы отдела исследований и разработок Министерства обороны Тайваня был найден мертвым в номере отеля утром 6 августа.