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Посол ЛНР Мирошник: показания боевиков «Азова», уничтоженных ударом Украины по СИЗО в Еленовке, используют в суде и трибунале

, 08:24

Посол ЛНР Мирошник: показания боевиков «Азова», уничтоженных ударом Украины по СИЗО в Еленовке, используют в суде и трибунале
Посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Показания боевиков батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), уничтоженных в конце июля ударом Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в Еленовке, будут использованы в суде и трибунале. Об этом написал в своем Telegram-канале посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Во время украинского обстрела СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков “Азова”, но их показания используют в суде и трибунале», — говорится в публикации, размещенной дипломатическим представителем.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, согласно которому при действующем главе Белого дома Джо Байдене ситуация на Украине будет только ухудшаться.

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