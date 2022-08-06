Politico: представители военного командования Китая не отвечают на попытки США связаться с ними на фоне обострения вокруг Тайваня

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6 августа 2022, 07:11

Китайские военные, Huang Xiaobang / globallookpress.com

Представители военного командования КНР не отвечают на попытки Соединенных Штатов выйти на связь с ними на фоне обострения вокруг Тайваня. На это, как передает ТАСС, указало издание Politico.

«Представители военного командования Китая не отвечают на попытки Вашингтона связаться с ними на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, сообщила газета Politico», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно сведениям Politico, пекинские военные в течение недели не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава китайского дипломатического ведомства Ван И заявил, что «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже.