Глава МИД Китая Ван И: «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже

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5 августа 2022, 16:10

Глава МИД Китая Ван И, MFA Russia / globallookpress.com

«Петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ван И, министр иностранных дел Китайской Народной Республики.

«"Петля на шее независимости Тайваня" будет затягиваться все туже и туже — глава МИД КНР», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал прогноз, согласно которому напряженность после посещения Тайваня спикером нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси быстро не спадет.