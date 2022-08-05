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5 августа 2022, 22:52 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях Вооруженных сил Украины.

Пользователь с ником Purple Tomato высказался о президенте Украины: "Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей". Читатель DPWHants считает, что "президент Украины Зеленский разжигает конфликт". По его мнению, украинский президент "уничтожит страну, а затем уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов".

"Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", — считает Algoron.

"Рад, что люди начинают читать между строк об этом конфликте", — высказался пользователь MsG.

Генеральный секретарь международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских военных против мирных граждан.