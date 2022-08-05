Генсек Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск

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5 августа 2022, 21:40

Генеральный секретарь международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских военных против мирных граждан.

Доклад правозащитников, в котором говорится, что украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, был опубликован 4 августа. Его раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

В письме Калламар указано, что выводы правозащитников были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", - передает агентство France-Presse.

Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур, среди которых госдепартамент США, власти Великобритании, Еврокомиссия.