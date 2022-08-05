Посол ЛНР Мирошник: союзные силы теснят украинских военных от Донецка, бои идут внутри Марьинки и Песок

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5 августа 2022, 15:59

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные подразделения теснят украинских военных от Донецка, бои идут внутри Марьинки и Песок. Об этом написал в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

«Союзные войска теснят украинских боевиков от Донецка!» — говорится в публикации, размещенной дипломатическим представителем.

По его словам, в настоящий момент боевые действия идут внутри Марьинки и Песок.

«Уничтожаются позиции, с которых Донецк обстреливали восемь лет», — отметил Мирошник.

Ранее сегодня сообщалось, что силы России и республик Донбасса с начала специальной операции на Украине ликвидировали свыше 5 тысяч единиц бронетехники и РСЗО.