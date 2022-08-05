ВКС России уничтожили в Сирии группу боевиков формирования «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которое обучают инструкторы из США

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5 августа 2022, 14:19

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали в Сирии группу боевиков террористического формирования «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которое обучают инструкторы из Соединенных Штатов. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки “Лива Шухада Эль-Карьятейн”, скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что данное формирование снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций американской армии.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские подразделения и войска республик Донбасса с начала специальной операции на Украине уничтожили свыше 5 тысяч единиц бронетехники и РСЗО.