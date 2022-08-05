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Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией
салон самолета, https://unsplash.com/photos/FT2WwbS1LJQ

Посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену в рамках беседы с представителями средств массовой информации в пятницу, 5 августа, заявил, что с 23 августа страна возобновляет прямое авиасообщение с Россией.

Алемайеху Тегену подчеркнул, что с вышеуказанной даты планируется осуществлять до трех рейсов в неделю, выполнять которые будет авиакомпания Ethiopian Airlines.

Посол напомнил, что прямое авиасообщение между Москвой и Аддис-Абебой было прервано из-за пандемии. По словам дипломата, возобновление перелетов приведет к всплеску интереса к Эфиопии со стороны российских туристов.

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