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С какими странами Россия может открыть авиасообщение

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

С какими странами Россия может открыть авиасообщение
Самолет. Фото: pixabay.com

На следующем этапе возобновление международного авиасообщения россиянам могут разрешить полеты на Мальдивы и в Южную Корею. Ранее стало известно, что с 1 августа частично будут возобновлены заграничные рейсы.

В августе в другую страну можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. «Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», - сообщил источник, близкий к авиавластям.

Ранее в АТОР рассказали, сколько в августе будет стоить недельный отдых на море для двоих.

АБ

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