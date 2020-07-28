Сколько стоит отдых на море в первую неделю августа

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28 июля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пляж. Фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России назвали примерную стоимость недельных туров на отечественные морские курорты в начале августа, а также на курорты Турции и Танзании. В организации объявили, что купить путевку можно от 25 тысяч рублей.

Дешевле всего россиянам обойдется отдых в Крыму и Краснодарском крае, за путевку в среднем придется заплатить от 25 до 32 тысяч рублей на двоих. Дешевле стали и туры в Калининград. Отдохнуть неделю на Байкале вдвоем будет стоить не менее 46 тысяч.

В Турции недельная путевка на двоих в трехзвездочный отель с завтраком обойдется минимум в 57 тысяч, а средняя стоимость пакетов «все включено» оценивается в 110 тысяч. Недельный отдых в трехзвездочном отеле Занзибара с завтраком обойдется паре не дешевле, чем 157 тысяч рублей.