Сколько стоит отдых на море в первую неделю августа
28 июля 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]
В Ассоциации туроператоров России назвали примерную стоимость недельных туров на отечественные морские курорты в начале августа, а также на курорты Турции и Танзании. В организации объявили, что купить путевку можно от 25 тысяч рублей.
Дешевле всего россиянам обойдется отдых в Крыму и Краснодарском крае, за путевку в среднем придется заплатить от 25 до 32 тысяч рублей на двоих. Дешевле стали и туры в Калининград. Отдохнуть неделю на Байкале вдвоем будет стоить не менее 46 тысяч.
В Турции недельная путевка на двоих в трехзвездочный отель с завтраком обойдется минимум в 57 тысяч, а средняя стоимость пакетов «все включено» оценивается в 110 тысяч. Недельный отдых в трехзвездочном отеле Занзибара с завтраком обойдется паре не дешевле, чем 157 тысяч рублей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.