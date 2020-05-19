Аргументы Недели → Туризм 13+

19 мая 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике туристической отрасли России. Туроператорам будет достаточно тяжело оправиться от этого ущерба. Осложняет ситуацию и новая дорогостоящая инициатива правительства – «электронная путевка».

Цифровизация отраслей экономики и политических структур России с каждым годом лишь набирает обороты. Пока, конечно, говорить о том, что страна находится на пороге превращения в цифровую утопию, не приходится, но тенденции говорят за себя. Создание новых систем хранения данных, как, например, проект базы генетической информации, – это перспективные государственные разработки, которые, по мнению правительства, определяют будущее страны. Однако нередко подобные инициативы сталкиваются с критикой как в обществе, так и среди представителей бизнеса. Зачастую идею подводит исполнение. Так, например, специальное приложение социального мониторинга, разработанное для пациентов с коронавирусом, вызвало негодование в социальных сетях. Оно, по мнению пользователей, неоправданно накладывало штрафы о нарушении самоизоляции из-за сбоев в работе.

Отдыхающие на курорте

Новым спорным проектом стали «электронные путевки», которые правительство планирует внедрить в туристическую отрасль. Клиенты туроператоров опасаются за конфиденциальность личной информации, а компании, предоставляющие подобные услуги, выступают против дополнительных финансовых нагрузок. Однако на этот раз правительство настроено серьезно, и «электронные путевки» могут быть внедрены уже в ближайшее время.

Отдых под контролем

О том, что правительство занимается цифровой инициативой в области туризма, известно уже давно. Единая система электронной путевки начала разрабатываться ещё с октября 2014 года. Этому событию предшествовала последовательная цифровизация других отраслей экономики: от рынка алкогольной продукции до фармацевтической индустрии. Среди причин, зачем вообще все эти разработки нужны, в первую очередь нужно выделить две основные. Во-первых, подобные инициативы позволят расширить поле налогообложения. Во-вторых, по мнению правительства, они помогут обелить рынок, сделать его более прозрачным и законным с точки зрения правового устройства. Например, цифровизация алкогольной отрасли позволила сократить продажи контрафактной продукции, ликвидировать «паленый» товар с полок супермаркетов.

Глава Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм) Олег Сафонов

Затем дело дошло и до туризма. В 2014 году был дан старт проекту, который все эти годы переодически поднимался на обсуждение, но результатов это обсуждение не приносило. Сейчас проект снова попал в поле зрения правительства, и на этот раз, кажется, отступать никто не собирается. Неожиданно «электронные путевки» показались государственным деятелям приоритетной задачей, которую нужно решать в срочном порядке.

Инициатива представляет собой создание новой базы хранения информации, в которую туроператоры обязаны будут отправлять личные данные своих клиентов. Информация о том, кто отправляется в путешествие, с кем, куда, когда и на какой срок, даже о том, кто оплатил это путешествие, будет собираться частным оператором «Национальные туристические технологии» (НТТ). На сайте Ростуризма прописаны следующие преимущества «электронной путёвки»:

• У каждой проданной путевки будет свой идентификационный номер;

• Будет осуществляться централизованный сбор всех данных о продажах турпродукции;

• Будет проводиться оперативная проверка законности продажи туристических услуг;

• Будет проводиться статистическая и аналитическая отчетность о развитии отрасли;

• Государство сможет контролировать исполнение финансовых обязательств как со стороны клиента, так и со стороны турфирмы;

• Также государство сможет контролировать участников рынка туризма.

Отдых под угрозой

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире, вызванная распространением коронавирусной инфекции ударила по многим отраслям экономики, в том числе и по туристической. Желающих отправиться в увлекательное путешествие не осталось, государства перекрыли границы, даже административные. Бизнес отправился на карантин. Все это привело к огромным финансовым потерям для туроператоров, оправляться от которых придётся очень долго. И в этот самый момент правительство сообщает не столько о поддержке отрасли, сколько о том, что собирается ввести новые дорогостоящие технологии в её функционирование. Последние новости об «электронной путёвке» открыли неожиданные подробности: оказывается за внедрение, техподдержку и обеспечение функционирования системы туроператорам придётся платить большие деньги, несмотря на то, что проект внедряется в обязательном порядке. То есть, туристические компании будут платить НТТ за услугу, которую государство обязывает покупать. В условиях, когда эпидемия угрожает многим компаниям и вынуждает их терять деньги, подобные инициативы несут разрушительный характер.

Исполнительный директор АТОР Майа Ломидзе

Более того, представители туристического бизнеса выражают опасения за своих клиентов. По их мнению, тот факт, что личные данные граждан могут попасть в руки частной компании, может отпугнуть потребителя. И это не говоря о том, что создание ещё одной базы конфиденциальных данных – затея опасная, ведь сегодня утечки информации происходят регулярно.

Ко всему этому добавляется и тот факт, что сам сервис, который собираются ускоренно внедрять, работает нестабильно. Так, по признанию исполнительного директора ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, система, на которую было выделено порядка 500 млн. рублей из государственного бюджета, оказалось «сырой» и «кривоработающей».

Именно по этим причинам представители АТОР и РСТ направили президенту России Владимиру Путину обращение, в котором попросили затормозить процессы цифровизации туризма. По крайней мере до того момента, когда стабилизуется эпидемиологическая обстановка и туроператоры смогут оправиться от финансового шока. Обратили они внимание и на то, что сервис не готов к использованию. Остаётся надеяться, что правительство во главе с президентом прислушаются к просьбам.