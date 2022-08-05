Портал МКД: Северная Македония тайно передала Украине четыре штурмовика Су-25, стоявших на консервации с 2004 года

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5 августа 2022, 07:48

Штурмовик Су-25, MOD Russia / globallookpress.com

Северная Македония тайно передала киевской стороне четыре штурмовика Су-25, стоявших на консервации с 2004 года. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении интернет-ресурса МКД.

«Северная Македония тайно передала Украине четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации, сообщил северомакедонский информационный портал МКД», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

В процитированном посте отмечается, что некоторое время назад в Скопье подтвердили передачу Киеву танков Т-72.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил Европейский союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи бывшей советской республике на 8 млрд евро.